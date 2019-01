Voorjaarklassiekers verwelkomen nieuwe helling: de E3 Joyce Mesdag

24 januari 2019

13u23 0

E3 Harelbeke krijgt na een eigen E3-tunnel, dat is de tunnel van de N36 (Ringlaan) onder de N43 (Gentsesteenweg), nu ook een E3-col. De helling in de Karnemelkbeekstraat in Ronse wordt tot E3-col gedoopt. “Vijf jaar geleden hebben wij die helling voor het eerst in ons parcours opgenomen”, zegt Jacques Coussens, persverantwoordelijke. “Wij noemen de helling binnen onze organisatie al een tijdje de E3-col. E3 is immers de eerste en enige grote koers die daar passeert, het is dus op die manier een beetje ‘onze’ helling. Sagan heeft daar al twee keer de basis gelegd voor zijn overwinning die dag, het blijkt dus wel een beslissende helling te zijn. We hebben de stad Ronse gecontacteerd met de vraag of we die tot E3-col mochten omdopen, en het bestuur was daarmee akkoord.” Let wel, het gaat niet om een officiële naamsverandering, waarbij officiële straatnamen worden aangepast. “Er zullen pijltjes geplaatst worden die verwijzen naar onze E3-col. Leuk voor wielertoeristen die daar in de buurt rijden, bijvoorbeeld.”

Meer over E3-col

sportdiscipline

sport

wielersport

Ronse