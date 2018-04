Vooral dakschade na brand bij Copaco Screenweavers 11 april 2018

02u44 0 Harelbeke Een brand in de afzuiginstallatie van de fixeerafdeling heeft gisterenochtend in alle vroegte vooral voor schade aan het dak van Copaco Screenweavers in Bavikhove gezorgd.

Rond kwart voor zeven merkten de arbeiders die aan de slag waren rook op rond de afzuiginstallatie. "Een vijftigtal arbeiders van de ochtendploeg konden zonder problemen geëvacueerd worden", legt algemeen directeur Erwin Lammens uit. De arbeiders konden op de parking voor het bedrijf terecht. Na de bluswerken konden ze opnieuw aan de slag, ofwel voor hun dagelijkse bezigheid ofwel voor herstel- en opruimwerken. "Op het eerste zicht is er vooral schade aan het dak", aldus nog Erwin Lammens. "Of er ook schade zal zijn aan machines zal pas na onderzoek blijken. Is die er niet dan zal de impact op de werking tot één dag beperkt blijven."





De brandweer van de zone Fluvia had de brand snel onder controle en kon ook de rook uit de fabriekshal ventileren. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. Het staat wel vast dat er geen kwaad opzet mee gemoeid is. Bij Copaco Screenweavers werken in totaal zo'n 130 werknemers. Het bedrijf viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Het produceert vooral zonne- en insectenschermen en is Europees marktleider in die sector. Het verkeer langs de Rijksweg in Bavikhove ondervond lichte hinder door de aanwezigheid van brandslangen over de weg. (LSI)