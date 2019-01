Voor de derde keer al: auto rijdt door terras van café ’t Molenhuis Aanrijder vlucht maar kan even later gevat worden VHS/LSI

01 januari 2019

20u20 0 Harelbeke Het zit Micheline Vanderplaetsen (69) uit Harelbeke niet mee. Op nieuwjaarsdag, rond kwart na vier ’s morgens, is een auto pardoes door het terras gereden van haar café Het Molenhuis. De aanrijder is opgepakt. Het is al de derde keer in twaalf jaar dat op die plek een dergelijk ongeval gebeurt.

Een vrouw uit Oostrozebeke die net haar zoon had opgehaald die in dancing Diedjies in Kuurne de jaarwisseling had gevierd, schrok zich deze morgen een hoedje toen ze aan de rotonde van de Overleiestraat met de Molenstraat in Harelbeke kwam. Uit de Rijksweg kwam een BMW aangereden, tegen hoge snelheid. Omdat ze vreesde voor een aanrijding, reed de vrouw vliegensvlug een stukje achteruit. De BMW wipte over de rotonde en belandde aan de overzijde pardoes in het terras van café Het Molenhuis. De wagen wipte over een vrij hoge borduur, vernielde enkele verkeersborden, ploegde door het ijzeren frame van het terras en reed de bruine rooktent aan die er opgesteld stond. Onderdelen van de tent werden weggeslingerd en vernielden een raam van het café. Na het ongeval vervolgde de BMW-rijder gewoon z’n weg, in de richting van het centrum. De politie kon ‘m echter even later bij de kraag vatten. Naar verluidt, was de man onder invloed en had hij even voordien ook al brokken gemaakt.

Raam dichtgetimmerd



“Een goeie kennis van mijn moeder belde ons rond half vijf op”, zegt Valery Degrande uit Kuurne, de dochter van uitbaatster Micheline Vanderplaetsen. “We sliepen uiteraard, nadat we hier samen met mijn ma oudejaar hadden gevierd. Maar na zo’n telefoontje ben je klaarwakker. Ter plaatse was de ravage niet te overzien. Gelukkig is intussen een gepensioneerde schrijnwerker het kapotte raam komen dichttimmeren. Zoek anders maar eens een stielman, zo op 1 januari.” Het is al de derde keer dat zich op die plek een identiek ongeval voordoet. “En dit gebeurt ook altijd ’s nachts, met een auto die vanuit de richting van de brouwerij komt gereden”, weet Valery. “De eerste keer, nu twaalf jaar geleden, haalde de auto zo’n snelheid dat hij binnenreed in het café. Er moest toen gestut worden. De tweede keer was minder erg. En dit keer, tja… we prijzen ons vooral gelukkig dat er geen slachtoffers zijn gevallen.” De verzekeringsmaatschappij van de aanrijder zal de schade vergoeden. De man zal zich op termijn wel moeten verantwoorden voor de politierechtbank.