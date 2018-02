Volksfeest voor wereldkampioen Iserbyt 05 februari 2018

In café Chasse Patate in Bavikhovedorp vindt vanavond een volksfeest plaats om wereldkampioen veldrijden bij de beloften Eli Iserbyt te vieren. Iserbyt, die in Bavikhove woont en ereburger is van Harelbeke na zijn vorige WK-titel in 2016, wordt rond 20 uur verwacht. Ook zijn ploeggenoten en teamleden van Marlux-Bingoal worden verwacht.





"We geven enkele gratis vaten bier en waarschijnlijk zullen ook brouwerij De Brabandere en de stad Harelbeke een inspanning leveren", zegt Stijn Soetaert van de Eli Iserbyt Official Fanclub.





Het WK werd zondagmiddag door tientallen fans gevolgd in dorpshuis De Rijstpekker in Hulste. Niet in Bavikhove omdat daar geen zaal vrij was. Veel supporters trokken ook naar het WK in Valkenburg in Nederland zelf. (LPS)