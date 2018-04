Voetweg zit vol stukjes plastic afval 17 april 2018

02u29 1 Harelbeke Het een jaar geleden officieel geopende Kasselrijbeekpad, een voetweg tussen de Mekeirleweg en het provinciaal overstromingsbekken Kasselrijbeekpoel in de Snoekstraat in Vichte, zit vol plastic afval.

De stukjes zitten tussen houten compostsnippers, gebruikt om de voetweg vorm te geven. "Dat er daar plastic tussenzit, is ontoelaatbaar in een wereld waar we tegen zwerfvuil en plastic vervuiling strijden", zegt Frederik Cardon van N-VA in Anzegem. "Dat het pad vól plastic stukjes zit, is veel gezegd", zegt Koen Delie, directeur van de afvalintercommunale Imog met hoofdzetel in Harelbeke. "Maar we doen er wél alles aan om de kwaliteit nog te verbeteren. Zo zien containerparkwachters er nog strenger op toe dat gebruikers geen plastic in groencontainers gooien. En tijdens de productie van compostsnippers bekijken we om bij het afzeven nog meer kleine stukjes verontreiniging eruit te halen. We volgen het nog beter op", aldus Koen Delie. Burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) van Anzegem is niet overtuigd. "We gaan wellicht geen compostsnippers meer kopen bij Imog, want de kwaliteit is niet goed. We gaan nu na of de mensen van onze groendienst de stukjes plastic van tussen de compostsnippers kunnen wegnemen, op het Kasselrijbeekpad. Indien dat niet kan, moet Imog het maar zelf oplossen." (LPS)