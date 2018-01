Voetpaden Veldrijk worden hersteld 02u28 0

De gemeenteraad maakt 27.732 euro vrij voor het herstel van voetpaden in Veldrijk.





"Een deel van de voetpaden in Veldrijk is in slechte staat", zegt schepen Patrick Claerhout (N-VA). "De oude voetpaden worden volledig vernieuwd samen met een aantal stukken die nog in gras aangelegd zijn." (JME)