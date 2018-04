Vlammen vanonder Volkswagen Beetle 11 april 2018

In de Kortrijksesteenweg in Harelbeke vatte gisterenmorgen een lichtblauwe Volkswagen Beetle vuur. Dat gebeurde ter hoogte van het tankstation Total aan het kruispunt met de Ringlaan. Een technisch defect aan de remmen zorgde ervoor dat er plots vuur vanonder de wielen kwam.





De bestuurder kon de vlammen grotendeels zelf blussen. De brandweer snelde ter plaatse en voerde nog nabluswerken uit. De Volkswagen Beetle werd getakeld en is, mits enkele stukken te vervangen, nog bruikbaar.





Door de brand kon het verkeer in de Kortrijksesteenweg een tijdlang maar moeilijk passeren aan het Total tankstation. (AHK)