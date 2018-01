Vlaamse Pijl keert terug 02u44 0

De Vlaamse Pijl maakt in 2018 een wederoptreden, na een sabbatjaar met enkel een juniorenkoers. De comeback van de wielerwedstrijd vindt plaats op 3 maart. Weliswaar niet voor profs, maar voor elite zonder contract en beloften.





De klassieker geeft renners zo aan het begin van een nieuw wielerseizoen de kans om zich te tonen. Het niveau van de wedstrijd wijzigt niet. Ook de viptent blijft en komt tussen de Sint-Salvatorkerk en de bouwput op het Marktplein. Start en aankomst van de koers van 150 kilometer zijn dan ook aan het Marktplein. De renners rijden onder meer naar de Kwaremont in de Vlaamse Ardennen. De Vlaamse Pijl kreeg een opdoffer te verwerken na het overlijden van voorzitter en toenmalig Construktglas-zaakvoerder Philippe Vandendorpe op 27 februari 2015, maar het bestuur gooide de handdoek niet in de ring. De wielerwedstrijd is nu bijna helemaal terug.





(LPS)