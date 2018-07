Vier minderjarigen opgepakt voor overval op koppel 07 juli 2018

Vier minderjarigen uit Dentergem, Harelbeke en Ingelmunster zijn ontmaskerd als daders van een overval op een koppel op 14 maart aan 't Gaverke in Waregem. Rond 1u 's nachts achtervolgden de jonge daders het koppel dat na restaurantbezoek op weg was naar huis. Ze rukten de handtas van de schouder van de vrouw en gaven de man enkele rake schoppen in de buik. Wat verderop kon de gestolen handtas teruggevonden worden. Er bleken twee gsm's en zo'n 120 euro cash geld verdwenen. Onderzoek van de lokale recherche van de politiezone Mira leidde naar de daders. Ze gaven bij het verhoor toe dat ze het geld onder elkaar verdeelden en de gsm's vernietigden door ze hard op de grond te gooien. (LSI)