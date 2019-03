VIDEO: E3 BinckBank Harelbeke stelt nieuwe banner voor na controverse met gebodypainte dames: “Door onvoorziene omstandigheden is onze kikker van zijn troon gevallen” VDI

09 maart 2019

12u43

De organisatie van de E3 BinckBank Harelbeke heeft zaterdag bij vlaggenfabrikant Waelkens in Oostrozebeke een nieuwe banner voorgesteld. De UCI had de vorige - met twee gebodypainte vrouwen die samen een kikker vormden - afgekeurd. Voor het nieuwe ontwerp bleef de organisatie wel trouw aan de kikker.

“We wilden blijven vasthouden aan het thema van de kikker en de slogan ‘Wie kroont zich tot prins in Harelbeke?’. Alleen is de kikker door onvoorziene omstandigheden van zijn troon gevallen”, grapt bedenker Jacques Coussens. “Het is onze manier om met de controverse om te gaan, want ik vind nog altijd dat er met de vorige banner niets fout is. De UCI heeft ons op de vingers getikt omdat er vrouwelijk naakt te zien zou zijn, maar die vrouwen hebben wel degelijk nog kleren aan. De meeste mensen wisten trouwens niet dat het om gebodypainte vrouwen ging. Pas na de controverse is het hen opgevallen. Dat zegt toch genoeg.”

Ludieke ontwerpen

De boycot van de UCI kan Coussens nog altijd niet begrijpen. “Als het van hen afhangt, mogen we alleen nog maar oubollige banners met pakweg Briek Schotte gebruiken, maar in deze tijden moet je vooruitziend zijn en een beetje kunnen prikkelen”, meent hij. “Daarom kozen we dit jaar voor de kikker, met het sprookjesthema van de prins als achterliggende boodschap. We kiezen telkens voor een ludiek ontwerp. Shockeren is voor ons nooit het doel. Maar goed: eigenlijk moeten we de UCI bedanken, want dankzij de commotie hebben ze ons nog wat extra aandacht gegeven.”

Vanaf maandag zal de organisatie van de E3 BinckBank op 148 plaatsen banners aanpassen of vernieuwen. “Op kleinere locaties zoals Heras-hekken of muren kunnen we nieuwe affiches hangen”, verduidelijkt Coussens. “Als het om grotere banners gaat, kunnen we rekenen op de expertise van vlaggen Waelkens om de ‘oude’ kikker te overplakken. Dat levert ons extra kosten op, maar we hebben helaas geen keuze.”

Rebels kantje

Maandag lanceerde de organisatie van de wielerklassieker op sociale media nog een oproep om zelf een ontwerp binnen te sturen. “Daar kwamen enorm veel ludieke reacties op, maar helaas niks bruikbaars”, lacht Jacques. “Maar ik beloof dat we ons rebels kantje niet zullen verliezen. We hebben nog iets speciaals in petto voor de podiumceremonie op vrijdag 29 maart, maar wat dat is, ga ik nog niet verklappen.”

Vlaggenfabrikant Waelkens moest een versnelling hoger schakelen om de nieuwe banners te maken. “Maandag kregen we het nieuws dat er een nieuw ontwerp nodig was, maar gelukkig zijn we het gewend kort op de bal te werken”, vertelt Benedikt Waelkens. “We werken al zes jaar samen met E3 BinckBank Harelbeke, dus voor ons is dit maar een kleine moeite.”

Dat de organisatoren van de E3 BinckBank Harelbeke graag uitpakken met ludieke ontwerpen, blijkt inderdaad uit de banners van vorige edities. En ook bij vorige edities ontstond al wel eens controverse.