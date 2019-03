Vervuild water weer drinkbaar maken? Kinderen leren hoe het moet Joyce Mesdag

22 maart 2019

Bijna 200 schoolkinderen hebben vandaag, naar aanleiding van Wereldwaterdag, een bezoekje gebracht aan het waterproductiecentrum in De Gavers. “Wereldwijd wordt op 22 maart Wereldwaterdag gevierd om het belang van water onder de aandacht te brengen”, zegt Raissa Verstrynge, deskundige communicatie bij De Watergroep. “Om deze dag ook bij de jonge generatie te introduceren heeft De Watergroep 195 leerlingen uit Harelbeke uitgenodigd om het waterproductiecentrum De Gavers te bezoeken. Via een fotozoektocht leerden de kinderen hoe het drinkwater dat bij hen thuis uit de kraan komt, gezuiverd wordt in het waterproductiecentrum. Zo mochten ze zelf eerst water uit de kraan ‘vervuilen’, met kleurstof, rijstkorrels en azijn, en het daarna stap voor stap ‘zuiveren’. Op die manier hebben we het moeilijke proces van waterzuivering op een begrijpbare manier uitgelegd aan de kinderen.”