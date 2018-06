Vernieuwde kunstacademie geopend 550 LEERLINGEN ONDER ÉÉN DAK IN DE 'ACADEMIE HARELBEKE ANDERS' JOYCE MESDAG

23 juni 2018

02u27 0 Harelbeke De verbouwingswerken van de Academie Harelbeke Anders zijn na twee jaar af. De voormalige basisschool Kameleon werd verbouwd tot een eigentijdse kunstacademie, waar meer dan 600 leerlingen hun creativiteit zullen loslaten. De stad investeerde 1.269.000 euro.

De leerlingen van de Academie Harelbeke Anders, vroeger Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming (SABV), kregen tot enkele jaren geleden les op drie verschillende locaties. Een daarvan was de Eilandschool. Toen die basisschool in 2014 de deuren sloot, kwam het idee naar boven om de werking van de stedelijke academie daar te centraliseren.





"We hebben vrij snel alle lessen, met uitzondering van de schilderslessen, daar ondergebracht, ook al stonden er nog grote werken aan te komen", zegt directeur Evelien Van Gheluwe. "Voor ouders is het immers niet zo interessant om met hun kinderen naar verschillende locaties te moeten trekken. De voorbije twee jaar vormden een hele lastige periode. Tijdens de werken konden we maar een deel van het gebouw gebruiken, dus het was hier eigenlijk te druk om goed te zijn. We zijn dan ook enorm blij dat het gebouw af is, en we nu het volledige gebouw ter beschikking hebben."





De voormalige kleedhokjes van de school, de toiletten, de turnzaal en de conciërgewoning maken plaats voor 5 extra atelierruimtes, een bibliotheek, een berging, een multimediazone, twee expositieruimtes, een onthaal, een pauzeruimte en een secretariaat.





"Blikvanger is eigenlijk de centrale trap die ook als auditorium en expositieruimte kan worden gebruikt. Van de omgevingsaanleg zal ook de buurt kunnen meegenieten. Het is een soort van groenzone geworden waar buren meer dan welkom zijn om wat rust op te zoeken. In deze dichtbevolkte buurt is dit zeker een grote plus."





Asbest

De stad investeerde 1.269.000 euro. "Een bedrag dat terecht geïnvesteerd wordt in de academie", zegt schepen Patrick Claerhout (N-VA). "Het aantal leerlingen stijgt nog elk jaar." "Bij de start van de werken hadden we 550 leerlingen, nu meer dan 600, en we gaan richting de 700", zegt Van Gheluwe. "Onze droom is over de 700 te gaan, en met deze extra ruimte is dat zeker te doen."





De werken zouden aanvankelijk begin dit schooljaar al klaar zijn, maar door enkele onvoorziene omstandigheden werd die deadline niet gehaald. Zo werd asbest gevonden in de turnzaal, moest langer gewacht worden op dakpanelen door een brand in de fabriek, zat het weer echt niet mee... "We zijn heel blij dat we het schooljaar hier nog kunnen afsluiten, met de tentoonstelling 'Point Final'. Het leek ons een toepasselijke titel: het einde van het schooljaar en het einde van de werken. Je kan er dit weekend en maandag zien wat onze leerlingen allemaal hebben gemaakt het voorbije jaar. Vanaf 1 september kunnen we hier écht starten."