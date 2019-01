Verkoop panden op toekomstig Marktplein gestart Joyce Mesdag

30 januari 2019



De verkoop van de appartementen en handelspanden van ’t Vrije, het woonproject op het Marktplein van Harelbeke, is gestart. In totaal worden er 49 appartementen, 8 handelspanden en iets meer dan 100 ondergrondse parkeerplaatsen verkocht. De kostprijs? “203.000 voor een appartement met één slaapkamer, 385.000 euro voor onze ruimste appartementen met 3 slaapkamers”, zegt Leopold Dekeyser van Dekeyser immo. “In die twee weken zijn er al 5 appartementen verkocht, en lopen er nog 3 opties. Ik vermoed dat het project heel vlot zal verkopen het komende jaar. Projecten pal in een centrum van een stad of gemeente zijn altijd heel gegeerd.” Meer info vind je op www.dekeyser.immo.