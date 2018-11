Verkeer in de soep op E17 06 november 2018

Eens te meer was er gisteravond flink wat file na een ongeval op de E17 in Harelbeke. In de richting van de Franse grens kwam het daar rond half zeven, in volle avondspits dus, tot een botsing waarbij drie voertuigen betrokken waren. Eén daarvan kon niet meer rijden en stond geblokkeerd op de linkerrijstrook. De wagen moest worden getakeld. Eén en ander veroorzaakte nogal wat hinder. Het duurde tot na 20 uur vooraleer de file zich begon op te lossen. Bij het ongeval raakte één bestuurder lichtgewond. (VHS)