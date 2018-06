Vandebuerie en Glorieux duwen N-VA-lijst 15 juni 2018

Harelbeekse schepen Annick Vandebuerie en voormalig schepen Eddy Glorieux gaan de N-VA lijst duwen. Dat heeft de partij bekend gemaakt. "Er waait een nieuwe wind door de partij en samen met een aantal sterk geëngageerde figuren willen we ons mee achter deze ploeg scharen," zeggen Vandebuerie en Glorieux. Vandebuerie is schepen van cultuur, bibliotheek, erfgoed, archief, toerisme, feestelijkheden, patrimonium, stadskernvernieuwing en landbouw. In 2013 werd Eddy benoemd tot schepen van Werk, Sociale Economie, Onderwijs, Kunstonderwijs, Economie, Ondernemen en Middenstand. Deze functie voerde hij uit tot en met 2015. (JME)