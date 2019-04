Vanaf 2023 in een half uurtje van station Waregem naar station Kortrijk dankzij fietssnelweg Joyce Mesdag

09 april 2019

17u38 13 Harelbeke De realisatie van de ambitieuze fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem is weer een stap dichterbij. Bewoners kunnen in CC Het Spoor in Harelbeke informatie vinden over de fietssnelweg, en tot 7 juni opmerkingen formuleren. De eerste infrastructuurwerken kunnen volgend jaar al starten. Tegen 2023 moet het hele traject klaar zijn.

In de centrale hal van CC Het Spoor in Harelbeke kleeft momenteel een 15 meter lange luchtfoto van de spoorweg van Kortrijk tot Waregem, als een vloersticker op de grond. De foto toont hoe de toekomstige fietssnelweg tussen Waregem en Kortrijk eruit zal zien. De fietssnelweg komt langs de spoorweg tussen Kortrijk en Waregem, en kan ofwel aan de zuidkant, of aan de noordkant van de spoorweg aangelegd worden.

Infomarkt

“De Provincie West-Vlaanderen maakt, in overleg met de steden Kortrijk, Harelbeke en Waregem, een plan op voor een fietssnelweg die de stations van Waregem en Kortrijk met elkaar verbindt”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Jurgen Vanlerberghe. “In het kader van dat plan kunnen inwoners opmerkingen formuleren over de tracés die nu op tafel liggen. Omdat we participatie belangrijk vinden, organiseren we hier een vrij toegankelijke tentoonstelling. Iedereen kan doorlopend onze plannen bekijken, en tot vrijdag 7 juni opmerkingen indienen. Op de sticker staan de mogelijkheden aangeduid, en de cruciale punten worden extra toegelicht op infoborden. Wie graag een woordje uitleg krijgt: op woensdag 24 april organiseren we een infomarkt, waarop verschillende partijen aanwezig zijn om vragen van bewoners te beantwoorden.”

Sterke troef

De vier partijen, de provincie, en het stadsbestuur van Kortrijk, Harelbeke en Waregem staan volledig achter de komst van de fietssnelweg. “Een fietssnelweg, waarbij je een vlotte verbinding van 15 kilometer kan aanbieden tussen Kortrijk en Waregem, zal nog meer mensen aanzetten om de fiets te nemen voor korte verplaatsingen”, zegt Tijs Naert (Groen), Harelbeeks schepen. “Dat is goed voor de gezondheid, haalt nog meer autoverkeer van de weg, en promoot het gebruik van het openbaar vervoer. Dat er op ons grondgebied een goeie aansluiting komt met het pad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk en natuurdomein De Gavers is een sterke troef.” Dat vinden ook schepenen Philip Himpe (CD&V) van Waregem en Axel Weydts (sp.a) van Kortrijk. Vanlerberghe toont met enkele cijfers het belang aan van een dergelijke fietssnelweg. “Na de aanleg van de fietssnelweg van Waregem naar Zulte werden de gebruikers ervan bevraagd. Bleek dat 50 tot 75 procent van de mensen die ondervraagd werd, vóór de aanleg van de fietssnelweg de fiets niét nam om dat traject af te leggen.”

De fietssnelweg aanleggen, wordt echter een werk van lange adem. “We zijn dan ook voorzichtig, ook in onze communicatie hier op de tentoonstelling”, zegt Wouter Billiet van de dienst Ruimtelijke Ordening bij de Provincie. “Het zal pas ten vroegste in 2023 zijn dat de eerste fiets van aan het station in Kortrijk zo tot aan het station in Waregem zal kunnen rijden. Maar de drie steden hoeven op zich niet te wachten tot alle administratie in orde is. Vanaf volgend jaar, wanneer we de knopen hebben doorgehakt over welk tracé het wordt, kunnen steden de eerste stappen al zetten. Als er ergens wegenwerken of rioleringswerken gepland zijn, kunnen ze in de uitvoering van die werken, al meteen de ruimte incalculeren voor onze fietssnelweg.”

Harelbeke Op de ene strook lijkt het traject gemakkelijk te realiseren, op de andere stroken iets moeilijker. Dit worden de belangrijkste uitdagingen.

- Door de dichte bebouwing in Kortrijk is het niet eenvoudig om er voldoende ruimte te vinden voor de fietssnelweg, en er moet een passende aansluiting op het Guldenspoorpad gerealiseerd worden.

- De onzekerheid over het toekomstig tracé voor het Kanaal Bossuit Kortrijk heeft ook een invloed op het traject van de fietssnelweg.

- Er zijn twee scenario’s voor een veilige oversteek van de R8, via De Venning, of via industrieterrein Harelbeke. Sowieso zou er bij één van beide grond ingeboet moeten worden.

- Ter hoogte van de Evangeliestraat in Harelbeke is de ruimte, door de vele bedrijven daar, beperkt.

- Even verderop moet de spoorweg gekruist worden. Er is al een brugje, maar dat betekent een omweg, en dat past niet in het concept van een ‘fietssnelweg’.

- Ter hoogte van het containerpark in Beveren-Leie en het bedrijf Euro Tapis moet ook een oplossing gezocht worden voor plaatsgebrek. Ofwel moet het containerpark gereorganiseerd worden, ofwel moet aangeklopt worden bij het bedrijf.

- Even verderop loopt het tracé mogelijks door een woning met crèche. Als voor dat bepaald tracé wordt gekozen, moet daar dus ook een oplossing voor gezocht worden.

- Vlakbij de Volvogarage moet het tracé ook de N382 over. Het bruggetje dat er nu ligt, en dat ook een omweg betekent, mag zelfs niet gebruikt worden door fietsen. Daar moet dus een alternatief gezocht worden.

- In de Gaverkesstraat in Waregem is er wat plaats te kort voor een voldoende brede fietssnelweg. Parkeerplaatsen innemen is er moeilijk, aangezien er daar sowieso al een hogere parkeerdruk is.

- In Waregem moet een aansluiting gezocht worden met de reeds bestaande fietssnelweg richting Zulte.