Van Quickenborne trekt Kamerlijst, voormalig schepen Michaël Vannieuwenhuyze uit Harelbeke krijgt plaats vijf op lijst voor Vlaams parlement Joyce Mesdag

05 maart 2019

16u54 0

Ook Open VLD heeft de lijsten voorgesteld waarmee het naar de Vlaamse en federale verkiezingen trekt in mei, en onze regio is daarin goed vertegenwoordigd. Er staan 5 kandidaten uit de Leiestreek op de lijst voor de Kamer, en 10 kandidaten uit onze Leiestreek op de lijst voor het Vlaams parlement.

Vincent Van Quickenborne (45), burgemeester van Kortrijk, krijgt de eerste plaats op de lijst voor de Kamer. Souad Abihi (29) uit Harelbeke, een master verpleegkunde die werkt in het ziekenhuis AZ Groeninge en die zich wil inzetten om het taboe rond zelfmoord te doorbreken, staat op plaats 9. Lut Deseyn (48), burgemeester uit Avelgem, krijgt plaats 12. Maxime Laporte (27) uit Waregem en Mieke Syssauw (51), schepen van Financiën en Omgeving uit Menen, zijn respectievelijk 5e en 7e opvolger.

Michaël Vannieuwenhuyze (38), voormalig schepen van sport uit Harelbeke, staat op de 5e plaats voor het Vlaams parlement. Mohamed Ahouna (36) uit Kortrijk krijgt plaats 14. Marleen Becarren (58) uit Menen krijgt de 16e plaats. Op 20 vinden we Fanny Decock (47) uit Kuurne. Marc Doutreluingne (64), burgemeester uit Zwevegem, is 22e in rij. Daarna vinden we de opvolgers: Maarten Vander Stichele (32), voorzitter van Open Vld Kortrijk en veiligheidscoördinator van stad Kortrijk is 1e opvolger. Anja Desmet (51), nieuwe schepen van Personeel en zaakvoerster van de kleding- en modezaak close2u uit Anzegem, Simon Vandendriessche (20) uit Avelgem, Bert Schelfhout (34), eerste schepen uit Deerlijk, en Ruth Vandenberghe (45), schepen van Personeel en Burgerparticipatie uit Kortrijk, zijn respectievelijk 7e, 9e, 12e en 14e opvolger.