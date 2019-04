Vader en plusmama terecht voor klappen aan dochter (7) LSI

Vader en plusmama terecht voor klappen aan dochter (7)

Harelbeke Een 37-jarige vader uit Harelbeke riskeert acht maanden voorwaardelijke celstraf en een boete van 800 euro omdat hij zijn 7-jarig dochtertje klappen zou hebben gegeven. De plusmama staat mee terecht omdat ze het 4-jarig zoontje aangespoord zou hebben om zijn zusje ook klappen te geven. Het koppel ontkent en wijt het proces aan een verzuurde relatie met de moeder van de kinderen.

Op 12 maart 2018 stelde de moeder toen ze haar 7-jarige dochter van school ging ophalen vast dat ze enkele blauwe plekken op haar lichaam en rode striemen in haar hals had. Ze diende meteen klacht in bij de politie. Zowel het meisje als haar 4-jarig broertje werden audiovisueel verhoord en verklaarden dat het meisje door haar vader Kevin V. was geslagen en dat de jongen was aangespoord om nog enkele extra klappen te geven. “Op zaterdag heb ik haar een pedagogische tik gegeven toen ze niet flink was”, verklaarde V. aan de rechter. “Meer niet. Ze vloog naar bed maar tien minuten later mocht ze al naar FC De Kampioenen kijken. Die andere verwondingen waren afkomstig van twee valpartijen tijdens een fietstochtje op zondag.” Het koppel vroeg de vrijspraak. “Dit proces is een gevolg van valse beschuldigingen door de moeder”, aldus de advocaat van Sylvia D. “Ze voedt de kinderen van V. op alsof het haar eigen kinderen zijn.” “Schandalig dat ze blijven ontkennen en de moeder dan nog eens beschuldigen van opgezet spel”, vond de advocaat van de moeder van de kinderen. Vonnis op 30 april.