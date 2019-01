Unizo Leiekracht zoekt ondernemers die een bloemetje verdienen Joyce Mesdag

23 januari 2019

17u53 0

De Harelbeekse Unizo-afdeling Leiekracht is op zoek naar ondernemers die het verdienen om op het Gala van de Harelbeekse Ondernemer in de bloemetjes gezet te worden. In drie categorieën, Ondernemer van het jaar, Handelaar van het jaar en Starter van het jaar worden ondernemende inwoners van Harelbeke of Harelbeekse bedrijven gelauwerd voor wat ze in 2018 hebben gerealiseerd. “Dat kan op heel uiteenlopende vlakken zijn”, zegt voorzitster Barbara Callewaert. “Omdat ze heel innovatief te werk gaan, omdat ze een toonbeeld zijn van vakmanschap en ambassadeurschap, omdat ze sterk scoren in het buitenland, omdat ze een sterke groei realiseren, enz.” De galavond gaat door op zaterdag 23 februari. De deadline voor inschrijvingen in 30 januari. Meer info is beschikbaar via info@unizoleiekracht.be.