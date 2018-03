Uitverkocht eetfestijn voor veldrijder Eli Iserbyt 12 maart 2018

02u30 0 Harelbeke Het eetfestijn voor veldrijder Eli Iserbyt heeft afgelopen weekend 300 fans naar de Zuiderkouter gelokt. Het evenement, toe aan haar 5de editie, was daarmee voor het eerst volledig uitverkocht.

"Eli heeft dan ook een fantastisch seizoen achter de rug, met als hoogtepunten zijn overwinning op het WK en EK", zegt Noë Nachtergaele, voorzitter van de officiële supportersclub van Eli Iserbyt.





"Hoe beter Eli het doet, hoe meer supporters komen." De eerste eetfestijnen waren er om de kosten voor fietsen en wielen te helpen drukken. "Maar met de opbrengst van de eetfestijnen nu, proberen we de 'supportersbeleving' wat te verbeteren: we kopen er vlaggen en banners mee en zorgen dat supporters tegen democratische prijzen mee kunnen met de bus naar wedstrijden. Het is ook het ideale moment voor Eli om tijd te maken voor zijn supporters. Tijdens het seizoen is dat immers wat moeilijk, omdat hij zich vooral op het veldrijden moet concentreren." Josepha Verhoyen uit Harelbeke, een ver familielid van Eli, was er tot nu toe al elke keer bij. "Ik ken Eli van toen hij bij mij in de buurt naar school ging, en hij nu en dan kwam eten bij ons 's middags. Het is een hele brave, toffe kerel."





(JME)