Twintiger ontkent gsm-diefstallen in stadion 13 februari 2018

03u03 0

De 21-jarige Ahmed E. uit Harelbeke heeft zich in de rechtbank in Kortrijk moeten verantwoorden voor zo'n elf diefstallen van gsm's, portefeuilles en geld. De meeste diefstallen gebeurden in de kleedkamers van het Forestiersstadion langs de Stasegemsesteenweg in Harelbeke. Telkens werd een verdacht koppel opgemerkt op de plaats van de feiten. Dat ging om Ahmed E. en zijn minderjarige vriendin.





Zij verklaarde aan de politie dat het inderdaad haar toenmalig liefje was die diefstallen had gepleegd. Ook een andere getuige zei dat hij bij Ahmed E. altijd wel snel een gsm kon geregeld krijgen. Toch beweerde de jongeman tegen de rechter van niks te weten. "Mijn ex-lief heeft dat gezegd omdat ze toen boos was op mij. Ik heb niks misdaan en word er gewoon bijgelapt. Vorig jaar kwam de politie mij ineens een enkelband om doen voor een paar maanden, zomaar uit het niets." Ahmed E. werd vorig jaar veroordeeld tot een jaar cel voor een diefstal met geweld. Vonnis op 12 maart. (AHK)