Tweede brand in maand in woning scheidsrechter 27 februari 2018

02u58 0 Harelbeke Het zit Tom Ottevaere niet mee. Terwijl de 37-jarige scheidsrechter uit de Acacialaan in Harelbeke in het ziekenhuis nog altijd met de naweeën kampt van een zware woningbrand op 2 februari, was het gisteren alweer van dat. Ook nu is er aanzienlijke schade.

Tom Ottevaere liep brandwonden op aan het hoofd toen hij in de nacht van 1 op 2 februari in de keuken van zijn woning een brand probeerde te blussen. De man was laat thuisgekomen, had honger en besloot nog iets op te warmen. Even later veroorzaakte een oververhitte kookpot brand. De schade was groot: de keuken was helemaal vernield en de vlammen hielden ook lelijk huis in de woonkamer. Alleen de bovenverdieping bleef min of meer gespaard.





Zoals dat gaat na een brand, werd intussen een gespecialiseerde poetsfirma ingeschakeld. Een arbeider was gisteren met een hogedrukreiniger in de weer om de naakte muren in de garage weer proper te spuiten. Aan de straatzijde hangt in de garage echter ook de elektriciteitskast. Tijdens de werken vatte die plots vuur. De mensen van de poetsfirma konden zelf de intussen uitslaande vlammen doven met de poederblusser van buurman Noël Verstraete. "Ik heb even moeten zoeken in mijn wagen waar hij precies weggeborgen zat, maar gelukkig vond ik hem snel", zegt de man. De brandschade bleef dit keer beperkt maar allicht zullen alle elektrische leidingen in de woning vernieuwd moeten worden. (VHS)