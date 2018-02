Twee uur aanschuiven door gekantelde vrachtwagen 02 februari 2018

02u49 0 Harelbeke Door een gekantelde lichte vrachtwagen van een stellingbouwer was het gisterochtend tijdens de ochtendspits maar liefst twee uur aanschuiven op de E17 richting Kortrijk.

Op de brug over het kanaal Bossuit-Kortrijk in Harelbeke verloor iets voor 7 uur een werknemer van Algemene Steiger Verhuur uit Kruibeke de controle over het stuur en kwam op de zijkant terecht. Een aanhangwagen, geladen met stellingbuizen, raakte door de klap los van de vrachtwagen en belandde iets verderop tegen de middenberm. Door het ongeval waren twee rijstroken versperd. De politie sloot een tijdje de snelweg volledig af om de brandweer toe te laten in veilige omstandigheden de nodige signalisatie te plaatsen, zodat het verkeer nadien via de rechterrijstrook weer kon passeren. Het zorgde voor een kilometerslange file tot voorbij Waregem. Ook op de secundaire wegen in Deerlijk (N36) en Waregem (N382 en N43) ontstond een file. Rond 9 uur waren zowel de vrachtwagen als de aanhangwagen getakeld en kon de brandweer de rijbaan proper maken. Kort nadien kon het verkeer opnieuw over drie rijstroken passeren. De vier inzittenden van de lichte vrachtwagen raakten lichtgewond. Ze konden zelf uit het voertuig stappen en werden naar het ziekenhuis gebracht voor een controle. (VHS/LSI)