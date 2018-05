Tropisch warm in De Gavers, maar koud water 07 mei 2018

Het leek gisteren wel hoogzomer in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Een vol strand spelende kinderen en zonnebadende mama's, ellenlange rij aan het ijsjeskraam en in de cafetaria, een overvolle parking, maar alleen de stoersten waagden zich aan een plons in de vijver. Zoals Corneel Lampaert bijvoorbeeld. "Lang bleef ik wel niet in het water, want het is erg koud", geeft de 12-jarige jongen toe.





Hoofdredder Chris Vercamp beaamt. "Het water is nu maar 13,4 graden warm, terwijl dat in de zomer kan oplopen tot 22 graden. De meeste zwemmers wagen zich dan ook niet verder dan de heuphoogte. Toch zijn we vandaag met zes redders op post: een hoofdredder, een redder in de boot en vier langs de zwemvijver." (XCR)