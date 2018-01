Trainingscentrum tilt Belgisch team naar hoger niveau JONGE KOKS BEREIDEN ZICH VOOR OP INTERNATIONALE KOOKWEDSTRIJD JOYCE MESDAG

03u00 0 Henk Deleu Eline Snijkers van Spermalie nam gisteren deel aan de selectie van het Young Chefs Team. Harelbeke De Vlaamse overheid heeft in Harelbeke het 'Flanders Food Faculty Trainingscentrum' geopend, een trainingscentrum waar het Belgische koksteam zich voortaan kan klaarstomen om aan internationale kookwedstrijden deel te nemen. "De laatste 20 jaar hebben we geen medailles meer behaald bij dergelijke wedstrijden, dit centrum moet daar verandering in brengen", klinkt het.

Het Flanders Food Faculty Trainingscentrum is een van de investeringen die Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts doet om de Vlaamse eet-, drink- en tafelcultuur in binnen- en buitenland te versterken en beter te promoten. "Hoewel we in België een erg groot aantal sterrenzaken hebben in verhouding tot het aantal inwoners, hebben we in het buitenland niet echt de reputatie dat je hier moet zijn om lekker te eten", zegt Hilaire Spreuwers van Horeca Vlaanderen. "Een belangrijke reden daarvoor is het feit dat we niet goed scoren op internationale kookwedstrijden."





Elke twee jaar is er een belangrijke internationale kookwedstrijd. De ene keer is dat in Luxemburg, de Young Chefs Culinary World Cup, de andere keer in Duitsland, de Olympiade der Köche. "Ons land deed niet mee op de vorige editie in Duitsland, een kleine twee jaar geleden", zegt Spreuwers. "En wat ik nog het ergste vind, is dat niemand het vreemd leek te vinden dat ons land niet vertegenwoordigd was." Dat moet dus beter. België stuurt dit najaar voor het eerst een team naar Luxemburg, in de hoop daar hoge toppen te scheren. Jo Nelissen, lesgever bij Spermalie, is aangesteld als bondscoach, hij zal het Belgische kookteam de komende maanden intensief trainen in Harelbeke. "Wedstrijdkoken is helemaal anders dan koken in een restaurant", legt Nelissen uit. "Het grootste verschil is dat je je gerecht moet dresseren op een dienblad, maar het daarna nog moet kunnen 'herdresseren' op borden voor de jury. Zalfjes en schuimpjes zijn dan geen goed idee, bijvoorbeeld."





Leegstaand magazijn

Dat Toerisme Vlaanderen en Horeca Vlaanderen net Harelbeke uitkozen als locatie voor het trainingscentrum, is te danken aan keukenbouwer Herman Maes van Maes Inox. Toen de initiatiefnemers informeerden bij hem naar twee trainingskeukens, stelde hij voor dat ze het leegstaande magazijn naast Maes Inox zouden huren. "We konden het pand inrichten zoals we het wilden en het is groot genoeg. Het enige nadeel is de ligging, want Harelbeke is niet bepaald centraal gelegen."





De locatie zal ook nog voor andere projecten gebruikt worden, zoals workshops en opleidingen.





Weyts maakt jaarlijks 500.000 euro voor vrij. "Dat gaat naar de locatie, het verblijf tijdens de wedstrijd, onze outfits, onze ingrediënten en ons materiaal." Gisteren werden tijdens een finale wedstrijd de acht chefs voor het Young Chefs Team samengesteld. Er trekken geen koks uit onze regio naar Luxemburg in november.