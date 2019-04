Topless scoutsleidsters vestigen aandacht

04 april 2019

Het nieuwe campagnebeeld van Coureur Café is er opnieuw eentje met een streepje naakt. Het is intussen een traditie geworden, want het is al de vierde keer dat leid(st)ers van Scouts Harelbeke uit de kleren gaan om reclame te maken voor hun jaarlijkse fietsevent. “Dit keer was het opnieuw aan de beurt van de dames”, zegt Thibault Claerhout. “We hebben er acteur Sebastien Dewaele bijgehaald, gekend van Eigen Kweek en Bevergem, om op die manier nog wat meer ruchtbaarheid te geven aan onze affiche. Hij eet zijn boterhammetjes op en kijkt erg verrast op van de passage op het jaagpad.” Voor wie zich zou zorgen maken: niemand van de leiding wordt verplicht om mee te doen, en de allerjongsten mochten de fotoshoot niet bijwonen. Coureur Café vindt plaats op zaterdag 13 en 14 april. Op zaterdagavond is met Coureur Café TD een dansfeest in de scoutslokalen, op zondag kan de fietsliefhebber deelnemen aan tochten van 25, 55, 85 of 120 kilometer. “Na afloop kan iedereen eentje drinken in ons Café Coureur Café”, zegt Thibault. “Er is ook kinderanimatie voorzien, en iedereen is welkom, ook wie geen zin heeft om te fietsen.” Meer info op http://www.coureurcafe.be.