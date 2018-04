Toekomst bedrijventerreinen onder de loep 18 april 2018

De stad Harelbeke heeft intercommunale Leiedal gevraagd de mogelijkheden in kaart te brengen voor de site rond tegelproducent Bomarbre, op de wijk 't Ooste, en de leegstaande sites van Plastibert en Isocab in Bavikhove. "De eigenaars van de gronden willen graag weten wat de toekomstmogelijkheden daar zijn", zegt schepen David Vandekerckhove (Groen). "Op dit moment zijn enkel bedrijfsactiviteiten er toegelaten, maar een andere bestemming zou daar misschien een goed idee kunnen zijn voor de stad: een combinatie van een kmo-zone, woonzone en groenzone, bijvoorbeeld. Leiedal onderzoekt nu voor ons wat haalbare en interessante pistes zouden zijn voor de stad én de eigenaars, zodat de RUPs al naargelang aangepast kunnen worden." De stad maakt 17.770 euro vrij voor de voorstudie over de site Bomarbre en 21.955 euro voor de voorstudie over de sites Plastibert en Isocab. (JME)