Tijdelijke sluis wordt afgebroken 06 april 2018

Nu de nieuwe sluis in gebruik is genomen, is de afbraak van de tijdelijke gestart. Eerst worden alle elektromechanica en andere materialen zoals de bolders en de ladders weggenomen. Daarna worden de afwaartse deuren, aan de kant van de Hogebrug, weggenomen. Deze deuren worden namelijk gerecupereerd en zullen worden gebruikt als middendeuren in de nieuwe sluis. De laatste stap is het verwijderen van de volledige betonnen constructie. De tijdelijke sluis zal tegen juli 2018 volledig afgebroken zijn. Terwijl de tijdelijke sluis wordt afgebroken, wordt er ook een bouwkuip gemaakt waarin de nieuwe stuw en de turbines zullen worden gebouwd. Deze turbines wekken energie op om de volledige installatie op een energieneutrale manier te laten functioneren. (JME)