Testrit gloednieuwe sproeimachine zorgt voor oliespoor LSI

05 maart 2019

18u02

Bron: LSI 0

Een testrit met een gloednieuwe sproeimachine van (land-)bouwmachineproducent Delvano uit Hulste (Harelbeke) verliep dinsdagnamiddag niet helemaal zoals gepland. Iets over 15u merkte een werknemer achter het stuur van de landbouwmachine ter hoogte van de rotonde van de koperen brouwketel aan de Bavikhoofsestraat in Bavikhove (Harelbeke) op dat er iets loos was. “Ik zag een wolk achter mij”, aldus de man. “Ik zette me meteen aan de kant.”

Hulp van brandweer

Een lek aan een hydraulische olieleiding kon meteen hersteld worden maar op de weg was het over een afstand van zo’n 200 meter glibberig door de hydraulische olie. De firma probeerde aanvankelijk alles zelf op te ruimen maar een alerte politiepatrouille merkte op dat dit klusje hun petje te boven ging. De hulp van de brandweerzone Fluvia werd ingeroepen om met detergent en een spuitinstallatie het wegdek opnieuw olievrij te maken. Dat zorgde voor wat verkeershinder op de drukke N36 tussen Kuurne en Harelbeke.