Terecht voor breken oogkas tijdens kermis

05 april 2019

Bron: LSI 0 Harelbeke Een 34-jarige man uit Harelbeke moest zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden omdat hij op 17 september 2017 met een vuistslag de oogkas van een andere man brak. Een discussie over een ongemanierde opmerking bleek aan de oorzaak te liggen.

“Ben je zwanger of ben je gewoon verdikt?” Die vraag stelde Bram N. met een glas te veel op aan een meisje tijdens de Harelbeekse kermis. Het schoot in het verkeerde keelgat en toen N. haar bleef lastigvallen kwam het slachtoffer tussen. “Hij lachte me uit met mijn roze trui en gaf een eerste slag. Ik reageerde en drie seconden later had ik teruggeslagen”, aldus N. Hij belde zelf het noodnummer 101 en bleef op de politie wachten omdat hij besefte dat niemand zou geloven dat het slachtoffer eerst had geslagen. Bram N. is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep al twee eerdere veroordelingen op. Hij vroeg de rechter een werkstraf te mogen uitvoeren. Vonnis op 29 april.