Terecht voor amok in frituur van broer 01 februari 2018

02u40 0

Een 42-jarige man uit Harelbeke moest zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden omdat hij op 11 juni 2016 amok maakte in de frituur van zijn broer in Hulste (Harelbeke). Nico D. beschadigde de BMW en de frituur van zijn broer en gaf hem ook twee vuistslagen. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van 4 maanden en een boete van 300 euro. De man liep al drie eerdere veroordelingen op. Hij ontkende zijn broer te hebben geslagen. Hij bekende wel de beschadigingen. Vonnis op 14 februari. (LSI)