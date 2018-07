Tandarts wil eerlijke vinder portefeuille belonen 10 juli 2018

02u40 0

Tandarts Jos Sustronck uit Harelbeke is op zoek naar een eerlijke vinder.





Hij verloor zondag tijdens een fietstochtje en restaurantbezoek in Blankenberge zijn portefeuille. Pas 's avonds merkte hij het verlies op. Tot zijn grote verbazing, en ook die van de Blankenbergse politie, bleek zijn portefeuille mét 200 euro en alle papieren en kaarten bij de politie te zijn binnengebracht. Jos was al op weg naar huis, maar maakte meteen rechtsomkeer om zijn portefeuille bij de politie op te halen. "Een mirakel", aldus Jos Sustronck. "De eerlijke vinder mag zich altijd melden. Ik heb er een beloning voor over."





Jos contacteren, kan via jossustronck@hotmail.com. (LSI)