Stomavriendelijk toilet in provinciedomein De Gavers 20 augustus 2018

02u23 0 Harelbeke In verscheidene provinciale gebouwen zullen stomavriendelijke toiletten komen. Dat besliste de provincie na een vraag van StomaVlaanderen en Kom op tegen Kanker. In onze regio krijgt provinciedomein De Gavers een stomavriendelijk toilet.

De aanpassingen worden de komende weken uitgevoerd. "In België zijn er zo'n 12.000 stomadragers en deze groep patiënten kent in het dagelijkse leven een aantal praktische problemen", legt gedeputeerde Guido Decorte uit.





"In de meeste herentoiletten zijn geen sanitaire containers zoals in de damestoiletten, waardoor mannelijke stomapatiënten hun opvangmateriaal mee moeten nemen uit de toiletruimte. Om dergelijke ongemakken te vermijden, stelde StomaVlaanderen voor om één herentoilet per gebouw in te richten als stomavriendelijk toilet. Naast het voorzien van een afvalbakje wordt de toiletruimte aan de buitenkant aangeduid met een sticker. Het toilet zal opgenomen worden op de website www.stomavlaanderen.be/stomavriendelijk, waarop patiënten kunnen opzoeken", aldus Decorte. (JME)