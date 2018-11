Stichter Ciers-San Marino overleden 29 november 2018

02u23 0

In de Sint-Jozefskliniek in Izegem is op 87-jarige leeftijd Noël Ciers overleden. Hij was de stichter en bezieler van de bekende winkel Ciers-San Marino langs de Brugsesteenweg in Hulste (Harelbeke). Na de Tweede Wereldoorlog startte hij er met een Amerikaanse legerwinkel en een ijzerwarenhandel.





Aan de overkant van de weg kwam daar later San Marino bij, een winkel die toen vooral gespecialiseerd was in speelgoed, kampeermateriaal en caravans.





"Hij was in zijn tijd een visionair", vertelt zoon Gino. "Hij richtte een wielerteam op, startte met een schoolbusje, organiseerde toen legendarische intredes van Sinterklaas en was verder nog actief in de muziekvereniging en kerkfabriek." Noël Ciers liet begin de jaren negentig de zaak over aan zijn vier kinderen Gino, Henk, Els en Joost. In de zomer van 1993 woedde er een zware brand en moest alles heropgebouwd worden. Enkele jaren later zorgde Supra Bazar voor een overname.





Een laatste groet brengen aan Noël kan in rouwcentrum Depoorter langs de Burgemeester Vandenbogaerdelaan in Izegem, elke dag van 15 tot 19 uur. Condoleren kan ook op ww.begrafenissendepoorter.be. De begrafenisplechtigheid vindt op vrijdag 30 november om 10.30 uur in de Sint-Petruskerk in Hulste plaats. (LSI)