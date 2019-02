Sterrenchefs blijven dit jaar in hun eigen keuken tijdens E3 Joyce Mesdag

05 februari 2019

E3 Harelbeke past dit jaar voor het vipconcept E3 Exentric, waarbij sterrenchefs in de viptent van E3 Harelbeke kwamen koken. “We laten hen niet meer naar ons komen, maar wij gaan opnieuw tot bij hen. We gaan dus met onze vips in het restaurant van die sterrenchefs eten”, zegt PR-man Jacques Coussens. “Het gaat om restaurant Marcus in Deerlijk (goed voor één Michelinster), restaurant La Durée in Izegem goed voor twee sterren), restaurant Boury in Roeselare (goed voor twee sterren), Castor in Beveren-Leie (één ster). Ook Hof van Cleve wordt die dag aangedaan, maar een bezoek aan dat restaurant is intussen een vaste waarde geworden. Er kiezen elk jaar zo’n 5.000 mensen voor een vipformule.