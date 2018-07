Stedelijke Basisschool krijgt containerklassen AL JAREN PLAATSGEBREK, LEERLINGEN ETEN IN TURNZAAL JOYCE MESDAG

18 juli 2018

02u45 0 Harelbeke Er komt volgend schooljaar een oplossing voor het plaatsgebrek in de Stedelijke Basisschool Noord in Hulste. De stad maakt centen vrij voor de aankoop van drie containerklassen.

Vier schooljaren al eten de 130-tal kinderen van de Stedelijke Basisschool Noord, in twee shiften, hun lunch op in de turnzaal. De voormalige refter werd er, aangezien het leerlingenaantal er maar bleef stijgen, immers omgebouwd in twee leslokalen. Sindsdien zorgen enkele medewerkers van de school dat er in de refter elke middag tafels uitgestald, gedekt, afgeruimd en opnieuw opgeborgen worden.





"De school is destijds gebouwd voor 6 klassen, maar intussen zijn er 8, en volgend schooljaar starten er 9 klassen", zegt schepen Patrick Claerhout (N-VA). "Dat er zoveel méér leerlingen naar de school komen, komt onder meer door de bevolkingssamenstelling in Hulste. Ouderen verlaten de deelgemeente, en hun plaats wordt ingenomen door jonge gezinnen. Bovendien zijn er steeds meer opa's en oma's in Hulste die hun kleinkinderen voor en na school opvangen, waardoor kinderen die soms buiten Hulste wonen, ook in Hulste naar school gaan. Tot slot is er in naburige gemeenten vaak geen aanbod van stedelijk onderwijs, wat mensen die niet kiezen voor het vrij onderwijs, ook richting Hulste duwt."





Om met 9 klassen te kunnen starten op 1 september wordt een noodoplossing uitgewerkt. Het zorglokaal wordt ingepalmd als klaslokaal en de leraarskamer wordt de ruimte waar zorggroepen les krijgen. In de bergruimte, tussen de wasmachine en droogkast, komt voorlopig het lokaal van de zorgcoördinator, en de keuken wordt gebruikt voor lessen als klassen opgesplitst worden. "Er is dus een oplossing nodig op heel korte termijn."





De stad heeft een subsidiedossier ingediend bij Agion om een nieuwbouwvleugel te kunnen realiseren. "Want in de toekomst wordt nog een verdere toename van het aantal klassen verwacht. Maar die wachttijd is al snel 8 jaar. We hebben dus beslist om te investeren in containers om die wachttijd wat comfortabeler te overbruggen." Er komen drie containers aan de kant van de inkom. "Twee op de gelijkvloerse verdieping, en één ervan wordt erbovenop geplaatst."





De stad maakt daarvoor 300.000 euro vrij. "Er is al een eerste ronde geweest waarbij aannemers een prijs konden indienen, maar dat was geen succes. De vraag is op dit moment heel hoog naar containers, waardoor de prijs ook stijgt. We hebben zotte prijzen binnengekregen van 450.000 tot 500.000 euro. Voor dat bedrag kunnen we bij wijze van spreken bijna meteen een definitieve nieuwbouwvleugel bouwen."





Hoogdringendheid

De gemeenteraad heeft daarom een nieuwe gunningsprocedure goedgekeurd, waarbij de hoogdringendheid gespecifieerd wordt. "Dankzij die procedure kunnen we onderhandelen met de aannemers, en de prijs drukken door voor andere uitvoeringen en materialen te kiezen."