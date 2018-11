Stadspersoneel eet voor goeie doel 29 november 2018

Meer dan 100 medewerkers van de stad Harelbeke hebben dinsdagmiddag spaghetti gegeten in CC het Spoor voor het goede doel, in het kader van Music For Life. De actie leverde 1.000 euro op. Er werd gekozen voor het goede doel vzw Work in Progress. De vzw helpt kansarmen door initiatieven in ondersteund wonen zoals de Achthoek, het aanbieden van ambulante psychotherapie en vormingen in actuele psychische onderwerpen.





(JME)