Stadsbestuur stelt speerpunten voor komende zes jaar voor: meer groen, meer fiets en een 'bijna betonstop'

18 maart 2019

19u19 0

Het stadsbestuur heeft de speerpunten voorgesteld waar het de komende zes jaar rond wil werken. Zo wil het dit jaar onder meer een groenplan opstellen, dat al het groen in de stad in kaart brengt. “Op die manier kunnen we zien in welke wijken we best extra open ruimte en groen voorzien”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “We voorzien daar ook ruimte voor in ons budget om dat te doen.”

Daarnaast wil het stadsbestuur dit jaar, in samenwerking met Leiedal, een mobiliteitsplan opstellen, samen met het Vlaams Gewest, de Provincie, De Lijn en Infrabel. “Dat plan zien we heel ruim”, zegt Naert. “We vertrekken uiteraard van het Stop-principe, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen en Trappen gaat, en daarna naar openbaar vervoer en de auto. We willen bewoners stimuleren om vaker de fiets te nemen, en dat kan enkel door die optie zo interessant mogelijk te maken, met goeie fietspaden, veilige fietsenstallingen, enz. Zwaar verkeer moet zoveel mogelijk geweerd worden uit onze dorpskernen.”

Verder wil het stadsbestuur ook inzetten op betaalbaar wonen en leven, door onder meer energiezuinig wonen te stimuleren en renovatiepremies te voorzien, en een actief beleid rond leegstand en verkrotting uit te werken. Het woord ‘betonstop’ wil het bestuur niet in de mond nemen. “Maar we willen wel liever géén nieuwe gebieden meer aansnijden, maar, zowel voor industrie als woonbouw, inzetten op reconversie en heractivering van bestaande sites”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a).

Ook op (kinder)armoede wil het stadsbestuur de komende zes jaar inzetten. “Onze diensten bieden héél veel ondersteuning aan voor mensen die het moeilijk hebben”, zegt schepen Lynn Callewaert (CD&V). “Maar niet iedereen vindt de weg daarnaartoe. Brugfiguren, die onder meer via het onderwijs de gezinnen moeten opsporen die het moeilijk hebben, zullen hen die weg tonen.”

Harelbeke zal ook investeren in extra assistentiewoningen. “We zijn bezig met twee concrete pistes”, zegt Callewaert. “Ofwel kopen we met het zorgbedrijf assistentiewoningen aan op het Markplein, ofwel realiseren we er zelf op ons eigen grondgebied.” En ook op vlak van kinderopvang wil het stadsbestuur een inspanning doen. “We willen graag alle partners doen samenwerken, want dat gebeurt nu toch te weinig. Ouders moeten er op kunnen rekenen dat hun kind kan meewandelen met de rij naar de muziekschool, of de naschoolse opvang enz.”

Het wil de komende jaren inzetten op participatie, en de burger zo veel mogelijk betrekken bij alle projecten, in lijn met de ‘Ronde van Harelbeke’. De bestaande projecten op het Marktplein en de Leiewerken worden uiteraard verder opgevolgd. “En na die werken willen we zorgen dat Harelbeke een aantrekkingspool wordt, door handelaars te ondersteunen”, besluit Alain Top. Ook het project voor de vrijetijdsinfrastructuur in Bavikhove, waar intussen al het RUP voor is opgesteld, wordt verder gezet.