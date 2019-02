Stadsbestuur start nieuwe ‘Ronde van Harelbeke’, laatste thema-avond is in Brouwerij De Brabandere Joyce Mesdag

26 februari 2019

In Harelbeke is een nieuwe ‘Ronde van Harelbeke’ van start gegaan. Net zoals vorige legislatuur trekt het schepencollege door Harelbeke om de mening van de inwoners te horen over verschillende thema’s. Het is de bedoeling om hetgeen de burgemeester en schepenen daar te horen krijgen, mee te nemen bij de opmaak van het meerjarenplan. “Het verschil met de vorige Rondes in 2013 en 2016 is dat de avonden deze keer niet gebiedsgericht, maar thematisch geordend zijn”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “Elke avond wordt een ander thema belicht. Er komt een spreker aan het woord, waarna er een debat - mét inbreng van het publiek – volgt. Vooraf, tijdens de pauze en achteraf kunnen inwoners hun voorstellen en ideeën kwijt via verschillende methodieken.” Op zes verschillende tijdstippen worden zes verschillende locaties in de stad aangedaan. Iedereen is welkom om 19 uur, inschrijven is niet nodig. Op 20 februari was de eerste avond, in het thema ‘Slim omgaan met ruimte’. De volgende is op 28 februari in wzc De Vlinder in het thema ‘Sociale stad’. Verder volgt nog ’Luisterende stad’ in Dorpshuis De Rijstpekker op 14 maart, ‘Mobiliteit’ op 21 maart in Buurthuis Zandberg, ‘Natuur, milieu en klimaat’ op 28 maart in de Zuiderkouter en ‘Maatschappelijk ondernemen’ op 4 april in Brouwerij De Brabandere.