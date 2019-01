Stadsbestuur onderzoekt of nevenbestemming mogelijk zou zijn voor Sint-Amanduskerk Joyce Mesdag

29 januari 2019

Het stadsbestuur laat onderzoeken of er een nevenbestemming mogelijk zou zijn voor de Sint-Amanduskerk in Bavikhove. Op de gemeenteraad werd 18000 euro vrijgemaakt voor een haalbaarheidsonderzoek. “Het is belangrijk dat benadrukt wordt dat het niet de bedoeling is om de religieuze bestemming van de kerk te verdringen”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “Er wordt onderzocht of er eventueel geen extra invulling aan de kerk gegeven kan worden, een socioculturele invulling, bijvoorbeeld. Nu het RUP hertekend wordt in het centrum van Bavikhove, is dit ook een nuttige en waardevolle denkoefening.”