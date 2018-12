Stadsbestuur keurt aanvraag voor gebedshuis voor derde keer goed Joyce Mesdag

14 december 2018

Het stadsbestuur van Harelbeke heeft voor de derde keer een stedenbouwkundige vergunning toegekend aan de moslimgemeenschap voor het gebedshuis dat ze willen inrichten in de Kortrijksesteenweg. Eind 2016 kocht de vzw daar een villa met het idee er een gebedsruimte en ontmoetingscentrum van te maken. De vzw deed al twee eerdere aanvragen, die telkens goedgekeurd werden door het stadbestuur. Enkele buurtbewoners tekenden echter twee keer beroep aan tegen de beslissing, waardoor het dossier bij de provincie belandde. Die vernietigde al twee keer de beslissing van het stadsbestuur. “Ik begrijp nog altijd niet waarom”, zegt schepen David Vandekerckhove (Groen). “Bij deze aanvraag moeten we ons enkel over stedenbouwkundige elementen buigen, en er zijn volgens ons geen stedenbouwkundige redenen om hun plannen tegen te houden. De zaken waar de provincie de vorige keer nog graten in zag, zijn aangepakt. Zo hebben ze onder meer een mobiliteitsstudie bij het dossier gestoken, waarbij een deurwaarder de parkeerplaatsen in de buurt en het gebruik ervan in kaart heeft gebracht.”