Stad plaatst groot scherm voor WK voetbal

De stad Harelbeke zal een groot scherm plaatsen voor het WK voetbal volgend jaar. Alle wedstrijden met onze Belgische Rode Duivels zullen er uitgezonden worden, net als de kwartfinales, halve finales, en finale. "Hopelijk zijn onze Belgen er dan nog bij", zegt burgemeester Alain Top (sp.a). "Maar hoe dan ook zenden we vanaf de kwartfinales alle wedstrijden uit." Het bestuur maakt 15.000 euro vrij voor de huur van een groot scherm, dat op een nog te bepalen locatie in het centrum zal komen. "Los van het feit dat dit het samenhorigheidsgevoel van de Harelbekenaren bevordert, wat we ook belangrijk vinden, doen we dit vooral om de handelaars in de omgeving daar te steunen. Met de werken in het centrum kunnen ze alle steun gebruiken." Het is de bedoeling dat horecazaken voor eten en drinken zullen zorgen, maar dat moet dus ook nog afgesproken worden. (JME)