Stad Harelbeke plant een vredesboom Joyce Mesdag

26 december 2018

11u27 0

In Harelbeke werd een vredesboom geplant, om het einde van de Groote Oorlog te herdenken. “We zijn 100 jaar verder en het kostbare gemeenschapsgoed dat vrede is moeten we met de hele samenleving koesteren”, zegt schepen Inge Bossuyt (sp.a). “Het is een oeroude traditie, het aanplanten van een boom op een centrale plaats om speciale gebeurtenissen te herdenken. In Harelbeke hebben we zo bij de overgang naar het nieuwe millennium een lindencirkel in het stadspark geplant. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog werden er op veel plaatsen vredesbomen aangeplant om de slachtoffers van de oorlog te herdenken. In Vlaanderen zijn er zo’n 117 vredesbomen geïdentificeerd. In Harelbeke nu dus ook.” De zomereik werd aangeplant in de groenzone aan de bibliotheek, waar ook eerder al klaprozen werden gezaaid.