Stad eert wielerkampioenen 03 september 2018

De stad Harelbeke heeft gisteren, naar aanleiding van Leiedal Koerse, op het podium in Bavikhove twee wielerhelden in de bloemetjes gezet. Olympisch atlete Ann-Sophie Duyck uit Hulste werd dit jaar voor het vijfde jaar op rij Belgisch kampioen tijdrijden, in Anzegem. Geen enkele dame deed het op dat vlak ooit beter in het wielrennen. Ook Yves Lampaert, die dit jaar in Hulste kwam wonen, kreeg hulde. Lampaert snelde in Binche, Henegouwen naar de Belgische titel. "We zijn trots op onze sportambassadeurs, het is blijkbaar goede grond in Hulste", stelde schepen van Sport Michaël Vannieuwenhuyze (Open Vld). (LPS)