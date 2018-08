Speciale eenheden ter plaatse voor flatbewoner die halve inboedel naar beneden gooit 14 augustus 2018

02u37 0 Harelbeke Paniek zondagavond in de Overleiestraat toen een 39-jarige man om 20 uur plots al zijn hebben en houden naar buiten gooide vanop de vijfde verdieping. Omdat de politie vreesde dat de man gewapend was, kwamen de speciale interventie-eenheden ter plaatse om O. P. te overmeesteren.

Niet voor het eerst werd de politie zondagavond opgeroepen voor overlast in het appartementsgebouw in de Overleiestraat. "Ik hoorde plots dat hij weer met vanalles in zijn appartement aan het gooien was", vertelt de onderbuur van de man. "Niet de eerste keer. Alleen gooide hij deze keer ook stoelen, tafels, zelfs een verwarmingstoestel door zijn raam naar beneden. Dat was toch even schrikken." De hulpdiensten kwamen ter plaatse en namen geen risico. Ze ontruimden het appartementsgebouw. De bewoners moesten hun flat verlaten. Ook de straat werd afgezet voor het verkeer. De man weigerde mee te werken met de politiediensten. Omdat de man, bovendien een struis persoon, een voorgeschiedenis heeft met de politie, werd geen enkel risico genomen. De speciale interventie-eenheden werden opgeroepen om hem zo nodig te overmeesteren. Het duurde even vooraleer die er allemaal waren en volledig klaar waren om het gebouw binnen te stormen. Buurtbewoners hoorden tot na middernacht hoe de man nu en dan zaken naar buiten bleef gooien. Uiteindelijk gaf O.P. zichzelf toch over aan de speciale eenheden en moest hij niet overmeesterd worden. Hij bleek ook niet gewapend te zijn. Het gaat om een 39-jarige man met psychische problemen. Hij werd nadien dan ook gecolloqueerd. De bewoners konden omstreeks 0.30 uur eindelijk opnieuw naar hun appartement. Niemand van de aanwezigen raakte bij het incident gewond. (AHK)