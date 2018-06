Spar wordt binnenspeeltuin 26 juni 2018

02u43 1 Harelbeke Nithida Roose (36) uit Deerlijk opent volgende maand binnenspeeltuin Ratatouille in het pand van de voormalige supermarkt Spar in Bavikhove. "Het is dankzij onze twee kindjes Rhune (6) en Emiel (5) dat ik op het idee ben gekomen om een binnenspeeltuin te openen", vertelt Nithida.

"Ze gaan supergraag naar zo'n binnenspeeltuin, waardoor we er zelf heel vaak belanden. En we zijn niet de enigen: binnenspeeltuinen zijn erg in trek. Na een carrière als office manager was ik ook toe aan een nieuwe uitdaging, en zo'n binnenspeeltuin uitbaten leek me echt iets voor mij." Het duurde meer dan een jaar voor Nithida een geschikt pand vond. "Maar dit pand is toch wel ideaal. Het is ruim genoeg zodat we de kleinere kinderen en de grotere kinderen kunnen opsplitsen in twee aparte speelruimtes. Buiten hebben we naast een ruime parking ook plaats genoeg voor een terras met een speelhoek, zodat kinderen ook buiten kunnen spelen en ouders buiten kunnen zitten. En de voormalige slagerijafdeling bleek dankzij de keuken en koelcellen ook ideaal voor onze plannen om een horecahoek te voorzien. Wie dat wil, kan bij ons dus ook blijven eten: spaghetti, stoofvlees, kroketten." Binnen is plaats voor 150 personen, buiten kunnen er ook nog eens 150 mensen zitten. Alles alles vlot verloopt, is de opening gepland voor het weekend van 14 juli. (JME)