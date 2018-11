Sp.a kiest voor jeugd Melissa Depraetere krijgt tweede plaats federaal - Crombez rekent op Kortrijkzaan Maxim Veys voor Vlaamse lijst JOYCE MESDAG

29 november 2018

02u24 0 Harelbeke Sp.a heeft gisteravond de eerste namen prijsgegeven waarmee het naar de federale en Vlaamse verkiezingen trekt volgend jaar. De partij kiest resoluut voor jonge, nieuwe gezichten. Een goeie zaak voor Melissa Depraetere (26) en Maxim Veys (31) uit Kortrijk.

Sp.a verloor veel kiezers bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Zo raakten burgemeesters Renaat Landuyt in Brugge en Johan Vande Lanotte in Oostende de sjerp kwijt. Nu wil de partij dus vernieuwen. Dat is te merken aan de lijst waar de partij volgend jaar mee naar de federale en Vlaamse verkiezingen trekt. Annick Lambrecht uit Brugge trekt de Vlaamse lijst, gevolgd door Steve Vandenberghe uit Bredene, Maxim Veys uit Kortrijk en Dries Couckhuyt (30)uit Ingelmunster. De lijst voor het federale parlement wordt getrokken door John Crombez uit Oostende. Op de tweede plaats staat Melissa Depraetere uit Harelbeke, op plaats drie prijkt Bieke Moerman (28) uit Diksmuide en op vier staat Mathijs Goderis (29) uit Brugge.





Stemmenkanon

Met Maxim Veys en Melissa Depraetere hebben we toch twee verrassingen beet. Wie missen we tussen die eerste namen? Tine Soens uit Kortrijk, die op dit moment Vlaams volksvertegenwoordiger is, en Alain Top, burgemeester van Harelbeke, die bij de vorige federale verkiezingen vanop plaats drie in het federaal parlement verkozen werd. Het wordt nog afwachten welke plaats zij krijgen op de lijst. Soens haalde 535 stemmen vanop plaats 4. Zéker geen slecht resultaat, maar Melissa Depraetere, toen nog maar 22, behaalde vanop plaats 8 met 1.051 stemmen het derde hoogste aantal van de hele lijst. Een geslaagde duo-campagne waarbij ze op verkiezingsaffiches als sidekick van Alain Top afgebeeld stond, kan daar een verklaring voor zijn. Maar ook het feit dat ze als parlementaire medewerker opviel met haar opzoekingswerk rond het F16-verhaal, zal een rol gespeeld hebben in de beslissing om haar nu een topplek te geven. Depraetere zit al 4 jaar in de OCMW-raad in Harelbeke en is oprichtster van de Pamperbank in Harelbeke. Binnen drie jaar wordt ze schepen van de stad, dankzij haar sterke resultaat in oktober.





Beloftevolle politicus

Maxim Veys (31) werd vorig jaar al door de jong socialisten naar voren geschoven als beloftevolle politicus. Hij is voorzitter van Wonen Regio Kortrijk, en was de voorbije legislatuur medewerker voor OCMW-voorzitter Philippe De Coene. Hij studeerde geschiedenis en politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent. Maxim is ook een voormalig scoutsleider en bestuurslid van een jeugdhuis en stampte samen met enkele vrienden het muziekfestival Tacticz uit de grond. "Mijn focus ligt op huisvesting en een warm, sociaal beleid, omdat een goede thuis het begin van alles is", zo zegt hij op de website van zijn partij.