Sp.a en Groen stellen kandidaten voor 14 juni 2018

02u42 1 Harelbeke De partijen sp.a en Groen Harelbeke, die komende gemeenteraadsverkiezingen voor de derde keer samen naar de kiezer trekken, hebben hun lijst voorgesteld.

Groen levert 8 kandidaten, de overige 21 kandidaten worden door sp.a geleverd. "Een mix tussen ervaren en nieuwe kandidaten is altijd een must, maar deze keer kiezen we resoluut voor een jonge lijst", zegt burgemeester Alain Top, die de lijst zal trekken. "Maar liefst 16 van de 29 kandidaten zijn jonger dan 40."





Parlementair medewerker Melissa Depraetere (26) komt op plaats twee, nieuwkomer Steven Decaluwé (41), postbode, op plaats drie. Op 4 en 5 staan Groen-kandidaten Louis Byttebier (25), muzikant en boomverzorger, en studenten en scoutslid Antonella Valadou (18). Op plaats 6 staat Bond Moyson-medewerker Colin Casier (44). Schepenen Inge Bossuyt (52) en David Vandekerckhove (43-Groen) en OCMW-voorzitter Dominique Windels (56) vinden we onderaan de lijst terug, net boven lijstduwer sp.a-voorzitter Filip Lainez (49).





(JME)