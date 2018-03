Sp.a en Groen lossen namen 27 maart 2018

In Harelbeke hebben sp.a en Groen, die opnieuw samen naar de verkiezingen trekken, het grootste deel van de namen prijs gegeven die op de lijst zullen staan. Burgemeester Alain Top zal de lijst trekken. Raadsleden Marleen Rogiers en Daphné Malfait staan niet meer op de lijst. Youstra Dewaele (22), studente maatschappelijk werk, is voorlopig de jongste kandidate van de lijst. De laatste drie namen moet Groen nog bekend maken. Willy Vandemeulebroucke, huidig gemeenteraadslid, is met 69 lentes de oudste kandidaat. Groen pakt naast ervaren kandidaten David Vandekerckhove (schepen), Tijs Naert (gemeenteraadslid) en Lisa Bouttelgier uit met twee nieuwe namen. Louis Byttebier (24) is de zoon van Luc Byttebier, bassist bij de Dolfijntjes. Zelf speelt hij bij de groep Stain. Hij is actief geweest bij Chiro Bavikhove, en werkt nu in een boomkwekerij. Stef Boone (64) is actief bij de Gezinsbond en Natuurpunt. (JME)