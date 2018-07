Sociale diensten onder één dak 03 juli 2018

02u37 0 Harelbeke De sociale dienst van het OCMW en de dienst Welzijn bundelen vanaf deze maand hun krachten in het Huis van Welzijn. In de OCMW-gebouwen op het Paretteplein vind je voortaan alle sociale dienstverlening onder één dak.

"In het verleden zaten de medewerkers van die diensten verspreid over twee locaties", zegt burgemeester Alain Top (sp.a). "Omdat alle administratieve diensten rond zorg naar het nieuwe woonzorgcentrum De Vlinder zijn verhuisd, kwamen een aantal bureauruimtes vrij in het OCMW-gebouw. We hebben die ruimtes opgefrist en de medewerkers van de dienst Welzijn zijn van het stadhuis naar het OCMW-gebouw getrokken." Dat alle welzijnsdiensten op die manier op één locatie zitten, brengt enkel voordelen mee. "Nu kunnen de medewerkers vlotter dossiers aan elkaar doorspelen. Ook voor onze burgers is dit een plus: die vinden op één locatie alle diensten die met welzijn te maken hebben." (JME)